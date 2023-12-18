تداول 10 آلاف طن بضائع و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 740 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 406 شاحنات و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 334 شاحنة و10 سيارات .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و 212 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1222 راكب بموانيها .

