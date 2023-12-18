مياه الفيوم تنفذ أنشطة مشاركة مجتمعية بقرى مشروع برنامج توسعات الصرف الصحي

وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بضرورة تواجد المكون المجتمعي بالشركة بين المواطنين بالقرى الجاري بها تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الإتحاد الأوروبي، والتواصل مع المواطنين بصورة مستمرة لبحث ومناقشة شكواهم والاستماع لارائهم ومقترحاتهم.

وفي السياق أوضح رئيس الشركة أن المكون المجتمعي بالشركة نفذ عدة أنشطة متنوعة داخل القرى المستهدفة فقد تم تنفيذ حملة طرق أبواب بقرية السيد رحيل ووليدة بقرية سنهور البحرية بمركز سنورس وقرية بني صالح بمركز الفيوم وندوة توعية داخل مدرسة سكينة ايوب.

وأوضح "النجار" أن الهدف من حملات طرق الأبواب وندوات التوعية تعريف المواطنين بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم وتعريفهم بآلية الشكاوى وكيفية التواصل مع الشركة حالة حدوث أي شكوى متعلقة بتنفيذ الأعمال لضمان عدم وقوع أي أضرار على المواطنين أوالعاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها وحث المواطنين على الحفاظ على تلك المشروعات وتعاون جميع الأطراف لضمان الإنتهاء من الأعمال في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني حتى يتسني للمواطنين الاستفادة من هذه المشروعات.

جديد بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى خدمة ٥٧ قريه بخدمة الصرف الصحي والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العذبة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى الأكثر احتياجاََ والارتقاء بمستوى معيشتهم.