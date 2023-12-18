اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات على أجرة تاكسي بالفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، المنعقدة برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تشهد محكمة جنايات الفيوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات علي أجرة تاكسي، وكان قد انعقدت المحكمه في الثامن عشر من نوفمبر الماضي وقررت التاجيل لجلسة اليوم الثامن عشر من ديسمبر وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفع.

وترجع أحداث الواقعة عندما ورد بلاغا إلى مركز شرطة الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى «محمود فتحي»، عمره 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث.

وخضع المتهمون لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.





وأمرت أيضا بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معه إلى ثبوت اتهامه بجناية إنهاء حيات الشاب عمداً مع سبق الاصرار.