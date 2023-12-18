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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للاندية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي في نصف النهائي

الاهلي
الاهلي
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استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي كأس العالم للاندية التي تستضيفها السعودية حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع ان يخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد عبدالمنعم
خط الوسط: مروان عطيه، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا
خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو
 

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