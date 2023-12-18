رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، قائلا "إنها تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال اجتماعه مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في طوكيو".

وانتقد رئيس الوزراء الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بشدة بيونج يانج لإطلاقها صاروخين باليستيين أحدهما مساء أمس (الأحد) والآخر صباح اليوم الاثنين، مضيفا أن عمليات الإطلاق هذه لا تنتهك قرارات مجلس االأمن الدولي فحسب بل إنها تهدد أيضا السلام والاستقرار الإقليميين.

كما طلب فوميو كيشيدا من دول آسيان مواصلة التعاون لتحقيق هدف تفكيك جميع أسلحة الدمار الشامل وال صواريخ الباليستية التي تمتلكها كوريا الشمالية بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

وكان نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني مياكي شينجو قد أعلن قبل قليل إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يصل مداه إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مياكي "إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من منطقة قريبة من العاصمة بيونج يانج حوالي الساعة 24ر8 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد متجها نحو الشمال الشرقي"، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكد من حدوث أضرار للطائرات أو السفن حتى الآن.

