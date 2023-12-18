سفير كندا لدى الأمم المتحدة: قرار التصويت لصالح وقف إطلاق النار استجابة للأزمة في غزة

الإثنين 18/ديسمبر/2023 - 09:18 ص

قال سفير كندا لدى الأمم المتحدة، بوب راي، إن قرار كندا التصويت لصالح وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية كان رد فعل ضروريًا على الوضع الإنساني اليائس بشكل متزايد في غزة، مع انضمام القوى الدولية الكبرى إلى الدعوة لوقف إطلاق.

وقال بوب راي -في مقابلة بُثت عبر هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي)- إن كندا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وتظل ثابتة في موقفها مع استمرار ارتفاع حجم الدمار وعدد القتلى المدنيين في غزة.

وأضاف بوب راي، لكبيرة المراسلين السياسيين لشبكة "سي بي سي" روزماري بارتون: "لقد كان تغييرًا للوضع على الأرض... لقد تسببت الحرب في دمار كبير في غزة، وتسببت في صعوبات إنسانية كبيرة... وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، أصبحت نداءات الوكالات الإنسانية أكثر إلحاحًا... من الطبيعي أن يكون هذا شيئًا يجعلنا نفكر".

وصوتت كندا، يوم الثلاثاء، لصالح قرار غير ملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، ويمثل هذا تغييرا في نمط التصويت في كندا، التي تدعم تقليديا إسرائيل.

وتابع بوب راي: "لا يمكننا أن نكون غير مبالين بما نعرفه عما يحدث في غزة وتأثيره على المدنيين"، وأضاف: "هذا ما أعتقد أنه أدى بالفعل إلى قرار الحكومة بدعم هذا الاقتراح بالذات"، واستدرك: "موقفنا هو استجابة للوضع الإنساني بطريقة تظهر ما يريده الكنديون، وهو أن تظهر حكومتهم التعاطف في وضع يتطلب التعاطف".

