حملات تموينية مكبرة تطوف شوارع دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بقطاع جنوب تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وتعليمات المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومتابعة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب حيث تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبحضور سالمان عميرة مدير الاشغالات قطاع جنوب والدكتور ايهاب الحسيني هيئة سلامة الغذاء و مجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط و فاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري ومحمد أيمن الشحات مديرية الصحة .

تم شن جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والإستهلاكية وجودة أماكن تخزينها كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .

نفذت الوحدة المحلية لمدينة ميت ابو غالب التابعة لمركز كفر سعد في دمياط حملة مكبرة استهدفت المنشأت الغذائية بالمدينة وذلك بمعاونه إدارة المتابعة وإدارة البيئة بديوان الوحدة وإدارة تموين ميت ابوغالب وهيئة سلامة الغذاء المصرية وإدارةالطب البيطرى بميت ابوغالب تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبناءا على تعليمات وليد شوقى رئيس المدينة وبمتابعة المهندس عطيه النجار نائب رئيس المدينة ،بالرقابة المستمرة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والتأكيد على الإعلان عنها أمام المواطنين