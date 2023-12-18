الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تقيم احتفال إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد

أقامت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، مساء أمس الأحد ، احتفالية إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في مقر البطريركية السريانية الأرثوذكسية في غمرة- القاهرة، وذلك بحضور شخصيات كنسية وسياسية وحزبية وحشد من شعب الكنيسة .

حضر الحفل الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، والمطران مار أفرام إيلي وردة، مطران القاهرة والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب المصري، وأعضاء من هيئة أمانة المواطنة العامة المركزية لحزب حماة الوطن، وعدد من النواب والإعلاميين.

وفي البداية افتتح الأنبا توماس الأمسية بالصلاة، ثم ألقى عدد من الحضور كلمات من روح المناسبة، تلا ذلك باقة من أروع الترانيم والأغاني الروحية، قدمها كورال السيدة العذراء مريم السرياني الأرثوذكسي، بقيادة الشماسة نورا ملوح، بالاشتراك مع كورال تي شوري، بقيادة المرنمتين أوليڤيا فادي ونيڤين لويز.

ثم قدم الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عدداً من الهدايا التذكارية، بعد ذلك انتقل الجمع إلى باحة الكنيسة، وعلى وقع صوت طبول الفرقة النحاسية للكشاف السرياني الأرثوذكسي، تمت إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد لهذه السنة، وعمَّت الأجواء سعادة غامرة لا مثيل لها، وقد عبر جميع الحضور عنها اغتباطاً بميلاد السيد المسيح .

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