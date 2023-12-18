فلسطين.. عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ73 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة.. مصادر صحية: أكثر من 100 شهيد ارتقوا في مجازر الاحتلال بجباليا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، حلهم من الأطفال والنساء.

وقالت مصادر صحية، إن أكثر من 100 شهيدًا ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما اسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات، مساء يوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استشهدت مواطنة فلسطينية، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية الفلسطينية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.