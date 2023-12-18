فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمي العزة وعايدة في مدينة بيت لحم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية، "اليوم الإثنين، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي العزة وعايدة في مدينة بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والعديد من منازل المواطنين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب مدرسة الفاطمية.