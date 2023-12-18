استشهاد صحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الصحفية الفلسطينية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وصحية بالقطاع.

ومع ارتقاء الصحفية حنين القشطان يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 93 منذ بداية عدوان الاحتلال على القطاع.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس، إن الأطفال والنساء يمثلون 70% من الضحايا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان له، مساء الأحد، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه المأساة.

بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام، ما يؤكد أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وصف قطاع غزة بأنه أصبح "مقبرة للأطفال"، إذ تفيد التقارير بأن مئات الأطفال يقتلون ويصابون يوميا في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.