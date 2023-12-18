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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال لمجزرة جديدة في مستشفى العودة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة جديدة في مستشفى العودة شمال قطاع غزة بعد اقتحامه واحتجاز كوادره الطبية واعتقال مديره.

وقالت الوزارة في بيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء يوم الأحد مستشفى العودة شمال غزة بعد أيام من حصارها وقصفها، وقامت باحتجاز وتعرية كوادرها الطبية واقتادت مديرها إلى جهة غير معلومة”.

وأضافت الوزارة: “نحذر من إقدام قوات الاحتلال على تكرار سيناريو المجزرة التي ارتكبتها في مستشفى كمال عدوان، ونطالب المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادرها والموجودين فيها”.

الصحة الفلسطينية مستشفى العودة قوات الاحتلال الإسرائيلي