إنتر ميلان يهزم لاتسيو ويحلق في صدارة الدوري الإيطالي

عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي، بعد فوزه على لاتسيو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وسجل هدفي إنتر ميلان كل من لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 40، وماركوس تورام في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الوصيف، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بقوة ووقدم أداءً مميزًا، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، ونجح في تسجيل هدف في الشوط الأول، عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر ميلان الضغط على لاتسيو، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 من خلال ماركوس تورام، ليعزز من صدارته للمسابقة.

وتعرض مانويل لازاري لاعب لاتسيو للطرد في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان بنتيجة 2-0.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وواصل إنتر ميلان عروضه القوية هذا الموسم، ويبدو أنه المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الإيطالي حيث وسع الفارق مع الوصيف يوفنتوس إلى 5 نقاط.