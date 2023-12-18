ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني باكتساح فياريال

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بعد التعادل في الجولة الماضية مع ريال بيتيس، وتغلب على فياريال بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من جود بيلينجهام في الدقيقة 25، ورودريجو في الدقيقة 37، وإبراهيم دياز في الدقيقة 64، ولوكا مودريتش في الدقيقة 68، فيما أحرز هدف فياريال الوحيد خوسي لويس موراليس في الدقيقة 54.

سيطر ريال مدريد على المباراة منذ البداية، وقدم أداءً مميزًا، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، وفي الدقيقة 25، افتتح جود بيلينجهام التسجيل لريال مدريد، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وواصل النادي الملكي الضغط على فياريال، وسجل رودريجو الهدف الثاني له، ولفريقه في الدقيقة 37.

وقلص فياريال أهداف المباراة بتسجيل هدف عن طريق خوسي لويس موراليس في الدقيقة 54، لكن عاد ريال مدريد للتقدم من خلال إبراهيم دياز الذي سجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 64، واختتم لوكا مودريتش الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 68

وحاول فياريال العودة في المباراة، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وبهذا الفوز، يستعيد ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 42 نقطة متقدما بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا، بينما يتراجع فياريال إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

