وزارة الصحة بغزة: القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى العودة واقتادت مديره إلى جهة مجهولة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة مساء يوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى العودة وذلك بعد أيام من الحصار والقصف، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف القدرة أن الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز وتعرية الكوادر الطبية وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية.

وأكد القدرة أن القوات أبقت مدير مستشفى العودة أحمد مهنا رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة.