ads
الإثنين 18 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حوسان غرب بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، قرية حوسان، غرب بيت لحم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأمس الأحد استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن 30 شخصًا استشهدوا، وأصيب العشرات، إضافة إلى عشرات المفقودين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان في جباليا البلد.

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم