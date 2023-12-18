فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حوسان غرب بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، قرية حوسان، غرب بيت لحم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأمس الأحد استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن 30 شخصًا استشهدوا، وأصيب العشرات، إضافة إلى عشرات المفقودين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان في جباليا البلد.