أكثر من 30 شهيدًا وعشرات المفقودين في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد أكثر من 30 فلسطينيا، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن 30 شخصا استشهدوا، وأصيب العشرات، إضافة إلى عشرات المفقودين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان في جباليا البلد.

واستشهد 8 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك استشهد عدد من الأشخاص، وأصيب العشرات، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا غرب مخيم النصيرات.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع، في حين قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مناطق في مخيم المغازي، ومنزلا آخر في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال مدينة غزة.