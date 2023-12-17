هاري كين يقود بايرن ميونخ لإسقاط شتوتجارت ومطاردة صدارة الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على شتوتجارت بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

سيطر بايرن ميونخ على المباراة منذ البداية، وقدم أداءً مميزًا، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، وكان قريباً من تسجيل هدف في الدقيقة الأولى، لكن تسديدة توماس مولر مرت بجانب المرمى.

وفي الدقيقة الثانية، افتتح هاري كين التسجيل لبايرن ميونخ، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل بايرن ميونخ الضغط على شتوتجارت، وسجل هاري كين الهدف الثاني له، ولفريقه في الدقيقة 55، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف مين جاي كيم الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 63، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحاول شتوتجارت العودة في المباراة، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز، يحافظ بايرن ميونخ على موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 35 نقطة ويطارد باير ليفركوزن على الصدارة حيث يمتلك 39 نقطة، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 31 نقطة في المركز الرابع.

