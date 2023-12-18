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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يشهد الزفاف الجماعي تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة

محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد الزفاف الجماعي تزامنا مع العيد القومي
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شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، حفل الزفاف الجماعى الذى نظمته الإدارة العامة للسياحة لعدد ثلاثين عريس وعروسه من أبناء مطروح مع احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى 108، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات، وممثلين عن الشركات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية، وذلك بفندق المشير أحمد بدوى بمدينة مرسى مطروح.

حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع كل عريس وعروسة، ثم شهد عقد القران والتوقيع على عقد زواج عدد من الشباب المشاركين في الحفل. 
ثم قام محافظ مطروح بتسليم كروت بالهدايا والأجهزة الكهربائية وغيرها المهداة للعرسان المشاركين، موجها التهنئة لجميع العرسان وأسرهم. 
ثم قام محافظ مطروح بتسليم شهادات التقدير ودرع للشركات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية والمساهمة في تقديم  هدايا للعرسان. 
يأتى ذلك كعادة سنوية تحرص عليها محافظة مطروح في إطار التيسير على الشباب المقبلين على الزواج ومشاركة الشباب في إقامة أسرة وتوفير حياة كريمه لهم، خاصة وأنه يتم اختيار الشباب المشاركين وفقا لعدد من الضوابط والشروط للوصول إلى الأكثر استحقاقا. 

محافظ مطروح يشهد الزفاف الجماعي تزامنا مع العيد القومي للمحافظة

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