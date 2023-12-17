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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الفلسطيني في النمسا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة المدنيين

غزة
غزة
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دعا البيت الفلسطيني في النمسا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء معاناة آلاف المدنيين الأبرياء العزل الذين هُجّروا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة المستمر منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك في الأمسية التي أقامها البيت الفلسطيني في النمسا، مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع اتحاد المرأة والأسرة المصرية والعربية، تحت عنوان "غزة في عيون المرأة العربية"، وذلك في إطار الأسبوع الثقافي "غزة تنادينا"، وتحت رعاية السفير الفلسطيني في فيينا صلاح عبد الشافي.

من جانبه، قال عدنان أبو ناصر أحد قيادات البيت الفلسطيني ورئيس الملتقى الثقافي العربي: "إن الانحياز الأمريكي والبريطاني والألماني لن ينال من عزيمة وإصرار وصمود شعب غزة".

من ناحيتها، قالت آيات خليفة رئيس اتحاد المرأة والأسرة المصرية: "إننا نحيي صمود المرأة الفلسطينية الباسلة التي قدمت أبناءها شهداء من أجل تحرير فلسطين الغالية".

بدورها، قالت الإعلامية السورية هيفاء السيد طه: "إن نضال الشعب الفلسطيني لن يتوقف إلى حين تحرير الأرض وبناء الدولة المستقلة"، مشيرة إلى أن "المرأة الفلسطينية قدمت تضحيات ثمينة، وتحملت أعباء جسيمة في مواجهة عدوان غاشم يصر على حرب إبادة جماعية وسط صمت دولي واسع".

قدمت الحفل أسماء علي عضو اتحاد المرأة التي دعت إلى وحدة الصف العربي خلف شعب فلسطين المناضل.

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