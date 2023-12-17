سي إن إن: أوستن سيضغط على الإسرائيليين لتحديد معالم حرب غزة

نقل موقع "سي إن إن" عن مسؤول أميركي في البنتاجون، الأحد، قوله إن الوزير لويد أوستن سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين لتحديد معالم حربهم ضد حماس في قطاع غزة، خلال زيارته إلى إسرائيل يوم الإثنين، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وذكر المسؤول رفيع المستوى أن أوستن "سيتلقى تحديثات محددة حول كيفية تقييم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي للتقدم الذي أحرزوه في المرحلة الحالية من الحملة في غزة لتفكيك البنية التحتية لحماس”.

وأضاف أن وزير الدفاع الأميركي "سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن المعايير التي يبحثون عنها من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من حملتهم في غزة".

وأشار إلى أنه سيعمل على "التعمق" في الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة وتخفيف الضرر، الذي يلحق بالمدنيين.

وأوضح المسؤول ذاته أنه يعتقد أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقيّم الظروف والتقدم الذي يحرزونه على مدار الساعة، إن لم يكن يوميا، وأن الوزير أوستن سيرغب في سماع تعبير واضح للغاية عن تقييمهم الذاتي".

وأبرز أن الولايات المتحدة موجودة "للتشاور والتأكد من وجود تخطيط" للانتقال إلى مرحلة تتوقف فيها العمليات البرية الكبرى.

وتأتي رحلة أوستن بعد أيام من تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين في تل أبيب، بأن إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز فيها على "طرق أكثر دقة" لاستهداف قيادة حماس.

وتمثل زيارة يوم الإثنين الرحلة الثانية التي يقوم بها أوستن إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وقد أجرى مشاورات متعددة مع نظيره الإسرائيلي غالانت. وتحدث الاثنان 27 مرة منذ هجوم حماس، حسب "سي إن إن".