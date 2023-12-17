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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعتمد على هجومه الناري أمام لاتسيو

ماركوس تورام ولاوتارو
ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز
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أعلن سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي سيخوض به مباراة لاتسيو، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويعتمد إنزاجي على قوة إنتر ميلان الهجومية بوجد ماركوس تورام  والذي سجل هدفين وصنع أربعة أهداف في 15 مباراة بالإضافة إلى لاوتارو مارتينيز الذي يتربع على صدارة هدافي إنتر برصيد 14 هدفًا في 15 مباراة.

ويتواجد مخيتريان في خط الوسط وهو يمتلك الخبرة والإمكانيات الكبيرة، فهو يجيد صناعة اللعب والتسجيل.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: يان سومير

الدفاع: يان بيسيك، فرانشيسكو أتشيربي، ألكسندرو باستوني، ماتيو دارميان

الوسط: نيكولو باريلا، هاكان كالهانغولو، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

يسعى إنتر لتحقيق الفوز على لاتسيو، للحفاظ على صدارته وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

الدورى الإيطالى انتر ميلان لاتسيو