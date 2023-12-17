الدوري الإسباني.. ريال مدريد يخطط لاستعادة الصدارة بتشكيل قوي أمام فياريال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل لاعبيه الرسيم الذي سيخوض به مواجهة ضيفه فياريال، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة صدارة الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب الصدارة، فيما يأتي فريق فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز - روديجير - ألابا - بينيامين ميندي.

خط الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي - بيلينجهام - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - رودريجو.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال، من أجل مواصلة مسيرته الإيجابية في الدوري الإسباني، وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.