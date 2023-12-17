الزراعة: اكتشاف كنوز بصل مدفون في قرى الجيزة وتحرير محاضر لـ 31 تاجرًا

كشف ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أنه تم العثور على كميات بصل لا يمكن تخيلها، مضيفا أنه أبلغ وزير الزراعة بعدم وجود أزمة في الإنتاج ولكن المشكلة في حجب السلعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مصر تزرع 250 ألف فدان تنتج 3.3 مليون طن، استهلاك مصر منها 2.5 مليون طن.

وأكد ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار البصل بسبب حجبها رغبة في زيادة سعره إلى 60 و70 جنيهًا، مؤكدا أنه تم تحرير محاضر لـ 31 تاجرًا.

واستكمل حديثه موضحا أن مصر صدرت 350 ألف طن بصل خلال العام الحالي، ورئيس الوزراء وجه بعد ارتفاع الأسعار بوقف التصدير لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه تم رصد 180 فدان مستغل لتشوين البصل وسط المنازل، لافتا إلى أن هذه القرى تشتري المحصول من المحافظات الأخرى وتبدأ في تخزينه.

وأكد أن التجار عملوا على تعطيش السوق، الذي يحتاج 1000 طن يوميا؛ حيث كانوا يضخون 30 طنًا فقط، مشيرًا إلى أنه تم رصد 31 ألف طن و700 كيلو في مركزين فقط بالجيزة محجوبين عن السوق.

وواصل أن سعر البصل الطبيعي المفروض يصل إلى المواطن بـ 20 جنيهًا، مؤكدًا أن البصل المحجوب عن الناس بدأ يصيبه العفن ولن يكون صالحا للاستهلاك خلال أيام.

واستكمل ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أنه في حال عدم ضخ البصل في الأسواق خلال 10 أيام من تاريخه سيتم مصادرته.

