بالصور .. مراسم تزيين وإنارة شجرة الكريسماس بكنيسة العذراء مريم بغمرة

أقيمت مراسم تزيين وإنارة شجرة الكريسماس للعام الجديد ذلك الطقس السنوي الذي يقوم به شباب وفتيات الكنيسة وبعض النساء لتعطي لمسة للتزيين، وذلك داخل كنيسة العذراء مريم بغمرة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات كنيسة السريان الارذوكسية بعيد الميلاد المجيد، الذي بدأ بتقديم ترانيم الميلاد، بواسطة كورال الكنيسة و كورال تي شوري.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور الشيخ محمد أبو زيد الأمير منسق عام بيت العائلة المصرية، والقس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر ، والربان فيلبس عيسي كاهن الكنيسة والمطران توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك والقمص يوسف تادرس و الفنان محمد ثروت.

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