القبض على شخصين حفرا للتنقيب عن الآثار وتسببا في هبوط منزل بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي شخصين المتهمان بالتنقيب خلسه عن الآثار وتسببهما في حدوث تصدعات وهبوط منزل مجاور بشارع الصيرفي بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بهبوط منزل وحدوث تصدعات به، وبالإنتقال والفحـــص تم التقابل مع مالك المنزل وبمناقشته اتهم شخصين من جيرانه بالحفر خلسه للتنقيب عن الآثار بمنزلهم الملاصق لمنزله مما تسبب في حدوث تصدعات وهبوط مفاجئ لمنزله، وباستكشاف الأمر تبين صحة البلاغ وتم العثور علي حفرة عميقة وأدوات حفر وتم ضبط المتهمان واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.