انطلاق مسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمراحل الثلاث التعليمية

نظم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وجاء ذلك في ضوء الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والذكاء الإصطناعي"، في إطار حرص الإتحادات الطلابية على أهمية وعى الطلاب بأهمية دورهم في المجتمع والمدرسة والبيئة المحيطة ، وجعل المدرسة جاذبة ، بما يسهم فى بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد جيل من الطلاب واع بالذكاء الاصطناعي ومجالاته وتطبيقاته والاختبارات الأنسب وفقاً لقيم المجتمع الاخلاقية.

وجاء،ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف عزة عبد العزيز موجه عام التربية والتعليم،

وابتسام إمام مسؤول الاتحادات الطلابية.

ومن أهداف مسابقة الدوري:

١- رفع وعي المثاليين بالذكاء الإصطناعي .

٢- تفعيل دور الرائد العام لاتحاد طلاب المدرسة لدعم أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة .

٣- تبادل الخبرات بين رواد العموم للإرتقاء بالأداء المهني .

٤- بناء قدرات الرواد العموم حول كيفيه تنميه الوعي بالذكاء الاصطناعي