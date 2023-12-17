اعتماد الأحوزة العمرانية في 20 عزبة بـ3 مراكز بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٠ عزبة تابعين لمراكز " دمياط وفارسكور و كفر البطيخ " ، وذلك فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لما جاء بأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه تم إعتماد عدد ٤ عزب بمركز دمياط و١٥ عزبة بمركز فارسكور وعزبة بمركز كفر البطيخ، ليصل اجمالى العزب التى تم اعتمادها منذ بدء تلك الجهود ٥٩٠ عزبة على مستوى المحافظه.

وأضافت " المحافظ "إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الاحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع.



واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المخطط التفصيلي لمدينة كفر البطيخ، وذلك فى إطار الاشتراطات والدراسات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي للمدينة..

وأكدت " المحافظ " أن تلك الجهود تأتى فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع مخطط يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمناطق السكنية والخدمية وطبيعة الشوارع بالمدينة، وفى إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

وأضافت " محافظ دمياط " أن المخططات التفصيلية تدعم الجهود المبذولة لمنع البناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية و تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بما يتواكب مع الرؤى المستقبلية الحفاظ على الشكل الحضارى للمدن .

فيما وقد أكدت " المحافظ " أن تلك الجهود تأتى فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع مخطط يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمناطق السكنية والخدمية وطبيعة الشوارع بالمدينة، وفى إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.