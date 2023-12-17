توجيه عام اللغة الألمانية بالقاهرة يناقش الخطط الدراسية وعجز المدرسين

عقدت سلوى يحيى موجه عام اللغة الألمانية، اجتماعًا مع الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، اليوم الأحد، بمكتبة ديوان المديرية عام المديرية.

وجاء ذلك بحضور نجلاء زكريا مستشار اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية بالوزارة، وشحاتة سالمان

خبير مكتب المستشار بالوزارة، وأميرة شعراوى خبير بالوزارة،وعزة محمد نصار موجه أول مركزى اللغة الألمانية، ومطاوع على عبد الحميد موجه اللغة الألمانية بالمديرية.

وتطرق الإجتماع إلى ما يلى:-

١- الترحيب بجميع الحضور .

٢- تكريم المستشارة نجلاء زكريا على جهدها الدؤوب واللامحدود في دعم دارسي ومعلمي اللغة الألمانية .

٣- تكريم خبراء مكتب المستشار والموجهين الأوائل ومعلمي اللغة الألمانية المشتركين في تأليف وإخراج كتاب المفاهيم والتدريبات الخاصة بالوزارة وذلك على الجهد المبذول والمشرف والعمل المتميز الذي لاقى استحسان وإعجاب الجميع .

واستعرض الاجتماع الإحصاءات الطلاب والفصول والحصص وكذلك المعلمين وطريقه تجميعها وحسابها، وتمثيل بياني للإحصاءات ( أعداد الطلبة والمعلمين )وكذلك اللازم والموجود والعجز بالمعلمين بآخر خمس سنوات .

عرض الاجتماع نماذج من المهام الأدائية لصفوف المرحلة الإبتدائية ومناقشة ارتباطها بالأهداف التعليمية التي تقيسها، ونقل التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف المراحل المختلفة، والمواصفات الإمتحانية المعتمده للفصل الدراسي الأول .

وناقش قوالب الورقه الإمتحانية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي للالتزام بها في إعداد الورقة الإمتحانية، ونماذج لخريطة اختبار الفصل الدراسي الأول لصفوف المراحل الثلاث ومناقشتها واستخدامها في اعداد بنوك اسئله على أسس علميه لتسهيل وضع الإمتحانات سواء الإلكترونيه او الورقية، تنفيذ ورشتي عمل .