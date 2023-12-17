باير ليفركوزن يعزز صدارته للدوري الألماني بثلاثية في مرمى فرانكفورت

عزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف دون رد على آينتراخت فرانكفورت، مساء أمس، الأحد، على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.

وتقدم باير ليفركوزن بهدف مبكر عن طريق فيكتور بونيفاس في الدقيقة 14، قبل أن يضيف جيريمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 51، وفلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وواصل باير ليفركوزن سيطرته على مجريات المباراة، وقدم أداءً مميزًا، بينما عانى آينتراخت فرانكفورت من تراجع مستواه، وفشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الخصم.

وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 21 نقطة في المركز الثامن.