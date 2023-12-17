شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية كثيفة على مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة إلي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 14 درجة .