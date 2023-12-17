ليفربول يتنازل عن صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل مع مانشستر يونايتد

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل ليفربول المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وسيطر ليفربول على مجريات المباراة، وقدم أداءً مميزًا، لكنه افتقد للفاعلية الهجومية، فيما اعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس أليسون بيكر إلا فيه تسديدتين فقط.

وحاول ليفربول تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول، لكن تألق الحارس أندريه أونانا حرمه من ذلك، فيما أهدر مانشستر يونايتد فرصة التقدم في الدقيقة 65، عندما سدد راسموس هويلوند كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها أليسون بيكر ببراعة.

وواصل الريدز محاولاته للتسجيل، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، فرط ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة خلف أرسنال بنقطة وحيدة، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز السابع.

