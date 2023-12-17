الدوري الألماني.. هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ الناري أمام شتوتجارت

يسعى بايرن ميونخ لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة على ملعب فرانكفورت في الجولة الأخيرة، عندما يستضيف شتوتجارت مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

ويعتمد توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على تشكيلة نارية في مواجهة شتوتجارت، حيث يضم الفريق الثلاثي الهجومي المميز، هاري كين، توماس مولر، وليروي ساني، إلى جانب الثنائي المبدع في خط الوسط، جمال موسيالا، وإيمري جوريرو.

وأعلن توخيل، التشكيل الرسمى للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، أوباميكانو، مين جوي كيم، ديفيز.

خط الوسط: إيمري جوريرو، جمال موسيالا، بافولفيتش.

خط الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، توماس مولر.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر بايرن ليفركوزن، فيما يملك شتوتجارت 31 نقطة في المركز الرابع.

ويتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، خاصةً مع رغبة بايرن ميونخ في الاقتراب من الصدارة، وحرص شتوتجارت على مواصلة مطاردة المتصدرين.