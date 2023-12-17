كاردوو تطلق أول سماعات ذكية مصرية

أعلنت CardoO، العلامة التكنولوجية المصرية التي سبق وأطلقت ساعتها الذكية CardoO، إطلاق سماعات CardoO Buds، المصممة لتحقيق ثورة في تجربة الصوت الشخصي.

تأتي سماعات CardoO Buds مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة وأربعة ميكروفونات تعزز تجربة المكالمات بتقنية ENC والذكاء الاصطناعي. تتميز السماعات بصوت ثلاثي الأبعاد وتقنية البلوتوث 5.3 لضمان اتصال موثوق. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بمقاومة الماء IPX4 وبطارية تدوم لمدة أسبوع، مما يضمن جودة وعمراً طويلاً.

تأتي سماعات CardoO Buds بقدرتها على الاتصال بجهازين في الوقت نفسه، مما يمكن المستخدمين من التبديل بين الصوتين بسلاسة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الشخصي والعملي.

أكد أحمد عادل، مؤسس CardoO والمدير التنفيذي، إن إطلاق سماعات CardoO Buds يمثل استمرارًا لنجاح ساعة CardoO، ويظهر التفوق التكنولوجي المصري. تم تصميم سماعاتنا لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعين، مما يعكس قوة مصر في مجال الابتكار.

تعد سماعات CardoO Buds جزءًا من نظام CardoO لإنترنت الأشياء، حيث يتيح تطبيق CardoO التحكم في العديد من الأجهزة الذكية مباشرةً من خلال السماعات، مما يعزز التكامل بين التجربة الصوتية والتقنية الذكية.

شهد الإطلاق الرسمي لسماعات CardoO Buds دعمًا كبيرًا من Gemini Africa خلال مهرجان الجونة السينمائي، مما يبرز التزام الشراكة بدعم المشاريع الريادية والابتكار في النظام التكنولوجي المصري.