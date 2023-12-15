وزير الخارجية العماني: زيارةُ السُّلطان هيثم إلى سنغافورة أطلقت مرحلةٌ جديدةٌ من التعاون

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 12:12 م

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى سنغافورة أطلقت مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين والشعبين والعلاقات التي ستُسهم بقوة في التطور الاقتصادي والاستثماري بين البلدين إلى جانب العلاقات الدبلوماسية والثقافية.

وقال البوسعيدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن المحادثات التي جرت بين سلطان عمان والقيادات السنغافورية تتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، حيث يعتمد التطور الاقتصادي لسلطنة عُمان على الالتزام بقواعد التجارة الحرة ودعم مبادرات القطاع الخاص والتعاون الدولي.

وشدد على أن الزيارة كانت فرصة قيّمة لكلتا القيادتين لمناقشة الوضع العالمي الراهن، وتأكيد الالتزام المشترك بالتعاون الدولي، وسيادة القانون الدولي، ودعم الحوار الشامل سبيلًا لحل النزاعات الدولية.

