أمير الكويت يؤكد على الحرص الدائم والمشترك مع مملكة البحرين

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 12:04 م

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحرص الدائم والمشترك لتعزيز الارتقاء بأفق التعاون القائم مع مملكة البحرين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

وأعرب أمير الكويت - في البرقية التي أرسلها اليوم / الجمعة لتهنئة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبتي الذكرى 52 للعيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى 24 لتولي جلالته مقاليد الحكم - عن خالص الأواصر الحميمة والوطيدة التي تجمع الأسرتين الحاكمتين وبالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد أمير الكويت بما حققته مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى من إنجازات تنموية وحضارية بارزة على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين معربا عن بالغ اعتزازه متمنيا للملك حمد بن عيسى موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.