ads
الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت يؤكد على الحرص الدائم والمشترك مع مملكة البحرين

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحرص الدائم والمشترك لتعزيز الارتقاء بأفق التعاون القائم مع مملكة البحرين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. 
وأعرب أمير الكويت - في البرقية التي أرسلها اليوم / الجمعة لتهنئة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبتي الذكرى 52 للعيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى 24 لتولي جلالته مقاليد الحكم - عن خالص الأواصر الحميمة والوطيدة التي تجمع الأسرتين الحاكمتين وبالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد أمير الكويت بما حققته مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى من إنجازات تنموية وحضارية بارزة على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين معربا عن بالغ اعتزازه متمنيا للملك حمد بن عيسى موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

الكويت البحرين