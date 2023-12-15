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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كسر في العمود الفقري.. الاستعلام عن صحة سيدة سقطت من شرفة منزلها بفيصل

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة اثر سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة فيصل، تمهيدا لسؤالها عن اسباب الحادث، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة، وسؤال شهود العيان المحيطين بالواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

كسر في العمود الفقري

وتبين من خلال فحص السيدة المصابة والتي تدعى "هبة.م." 40 سنة، وجود اشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف داخلي بالبطن والمخ إثر سقوطها.

كانت الادارة العاملة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين إصابة "هبة.م." 40 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف داخلي بالبطن والمخ إثر سقوطها من الطابق الثاني بشارع السلام.

نُقلت المصابة إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

سيدة سقطت من شرفة منزلها إصابة سيدة فيصل