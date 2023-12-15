إسرائيل تعد بمكافأة لمن يمنحها معلومات عن قادة حماس

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وزعت منشورات على أهالي قطاع غزة تتضمن مكافأة مالية كبيرة مقابل تزويدها بمعلومات عن كل من (يحيى السنوار ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد الضيف).

وجاء في المنشورات التي حملت اسم الجيش الإسرائيلي وشعاره تعبيرات من قبيل "يا أهل غزة، لقد فقدت حماس قوتها. نهاية حماس قريبة"، "من أجل مستقبلكم، قدم المعلومات التي تمكننا من القبض على الأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب للقطاع".

وفى محاولة من الاحتلال لإغراء السكان بتقديم معلومات عن قادة المقاومة تقول المنشورات إن إسرائيل ستمنح من يقدم معلومات عن السنوار 400 ألف دولار، وأخيه 300 ألف دولار، وسلامة 200 ألف دولار، والضيف 100 ألف دولار.

وأرفق الجيش الإسرائيلي بهذه المنشورات رقما للتواصل، وحسابا على منصة تليجرام.