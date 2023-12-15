اشتعال النيران فى سفينة ترفع علم ليبيريا فى البحر الأحمر

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأن النيران اشتعلت في سفينة في البحر الأحمر بعد إصابتها بمقذوف أطلق من السواحل اليمنية.

ونقلت وكالة الأسوشييتد برس" عن مسؤول أمريكي أن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.

وفي وقت لاحق، تطرقت مذكرة إرشادية صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم "أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن، بحسب رويترز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن واقعة حدثت على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني قرب مضيق باب المندب.

وأضافت الهيئة أنها تلقت تقارير عن واقعة أخرى على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.