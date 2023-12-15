كأس العالم للأندية 2023.. ثلاثي الأهلي يبحث عن رقم جديد في المونديال

يخوض فريق الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد في النسخة الحالية التي تستضيفها السعودية، على أمل الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب أو الميدالية الفضية، بعدما سبق للمارد الأحمر التتويج بالميدالية البرونزية 3 مرات من قبل.

كما يبحث لاعبو الأهلي عن تحقيق أرقام شخصية يكتبون بها تاريخا لهم في مونديال الأندية وهو ما يسعى له الثلاثي أليو ديانج، وهاني محمد، ومحمد طاهر من خلال المشاركة مع الفريق في النسخة الحالية بداية من مباراة اليوم أمام اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي.

ولعب كل من ديانج وهاني وطاهر 10 مباريات في كأس العالم للأندية خلال النسخ السابقة ويبحثون عن زيادة رصيدهم في البطولة من خلال النسخة الحالية وتحطيم أرقام قياسية.

ويحتل الثلاثي المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية والتي يتصدرها حسين الشحات وإيميليانو لاعب أوكلاند سيتي النيوزيلندي وشارك كل منهما في 12 مباراة، ويأتي في المركز الثاني كل من ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، بالإضافة للنجم الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد ولكل منهما 11 مباراة، وفي حال مشاركة محمد هاني وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر أمام اتحاد جدة سيصلون إلى 11 مباراة .