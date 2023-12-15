عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 10:28 ص

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم /الجمعة/ في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 أشخاص آخرون على الأقل، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال لمنزل في المعسكر الغربي غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وأسفر قصف مدفعية الاحتلال منذ ليلة أمس وفجر اليوم على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

كما قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18 ألفا و787 شهيدا ونحو 50 ألفا و900 جريح، في حصيلة غير نهائية.

