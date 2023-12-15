نجوم فرقة الإنشاد الديني يتألقون على خشبة مسرح الجمهورية.. صور

أحيت فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، حفلا جديدا، مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح الجمهورية، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها: موسيقى المولد، وإبتهالات سلام على النبى، ونعمة من جلائل الآلاء، وحسبى ربى، وقد تمم الله مقاصدنا، ويا نفس توبى، وفى حب الله، ولبيك يا ربى، وعرفت الهوى، وإروى لى، وكن مع الله، ودعونى أناجى حبيبى، والمقبولة، وإشهدوا، وصلوا على المصطفى، واللهم أقبل دعايا، والقدس "قومى إلى الصلاة"، وأسماء الله الحسنى، وغيرها.

وذلك بأداء المنشدين: طه حسين، وأحمد العمرى، وتامر نجاح، وسماح عباس، ومحمد عبدالحميد، ومحمد البحيرى، وحسام صقر، ولاء رميح.