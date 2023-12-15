الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الاثنين المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية خلال الاسبوع المقبل،حيث لن تشهد البلاد تقلبات جوية واضحة.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنَّ هناك اعتدال في درجات الحرارة يستمر حتى يوم الأثنين، ولكن من بعدها ستنخفض درجات الحرارة مع تأثرنا بكتل هوائية شمالية باردة، خاصة ان البلاد في فترة الانتقال من الخريف لـفصل الشتاء، ولذلك على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلي أن الكتل الهوائية التي تضرب البلاد، لن تكون محملة بالرمال، ولكن سيكون لها تأثير على الأمواج بالبحار، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.