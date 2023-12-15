أستراليا تعلن عزمها توسيع برنامج تدريب الجيش الأوكراني لعام 2024‎

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 09:33 ص

أعلنت أستراليا عزمها توسيع برامج تدريب المجندين من القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024 كجزء من عملية تعزيز التضامن الدولي من أجل أوكرانيا "كودو".

وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية، في بيان صحفي نشر عبر موقعها الرسمي: "أن الحكومة الأسترالية تشعر بالفخر لتوسيع دعمها لعملية كودو".

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز: "إن التزامنا المتزايد بمهمة التدريب متعددة الجنسيات يؤكد تعهدنا بتقديم دعم هادف وذو صلة لحكومة وشعب أوكرانيا".. مشيرا إلى أن الجنود الأستراليين ساعدوا في تدريب أكثر من 1200 مجند كجزء من مهمة التدريب متعددة الجنسيات التي تقودها المملكة المتحدة، لدعم قوات الدفاع الوطني لأوكرانيا في أعقاب العمليات العسكرية الروسية.

وأضاف البيان أنه سيتم توسيع دور أستراليا ليشمل برنامج تدريب على القيادة المبتدئة، مع التركيز على مجالات مثل مهارات القتال الأساسية، بما في ذلك حرب المدن والخنادق والإسعافات الأولية القتالية والتوعية بمخاطر المتفجرات والرماية".

كانت قد عادت آخر دورة لحوالي 70 مدربًا من قوات الدفاع الأسترالية إلى داروين هذا الأسبوع، ومن المقرر زيادة عدد أفراد قوات الدفاع الأسترالية في كل دورة إلى 90 مدربا على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، فقد قدمت أستراليا ما يقرب من مليار دولار أسترالي كمساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك 730 مليون دولار أسترالي كمساعدات عسكرية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 2022.

