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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 5 من الشرطة الباكستانية في هجمات على مقار للشرطة والجيش

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
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لقي شرطيان باكستانيان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون إثر قيام مسلحين بشن هجمات اليوم الجمعة على مقر للشرطة وموقع للجيش في قرية "تانك" بمدينة "ديرا إسماعيل خان" الواقعة شمال غربي البلاد. 

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسئول بالشرطة الباكستانية "افتخار شاه" قوله إن اثنين من أفراد الشرطة لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء الهجوم الذي استهدف مقرا للشرطة، بينما لقي اثنان من المسلحين حتفهما.. مشيرا إلى أن مسلحا ثالثا قتل على يد الجنود خلال الهجوم الذي تم شنه على موقع للجيش.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذه الهجمات.

الشرطة الباكستانية باكستان