ads
الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته غدا السبت، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.  

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المصري مساء الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

الزمالك ساجرادا الأنجولي كأس الكونفدرالية