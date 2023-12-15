الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته غدا السبت، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المصري مساء الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.