زلزال بقوة 2ر4 ريختر يهز باكستان

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 09:08 ص

هز زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر باكستان اليوم الجمعة.

وذكر المركز القومي الباكستاني لرصد الزلازل، في معرض تدوينة له على منصة "إكس"، أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة صباحا والدقيقة 13 و59 ثانية بالتوقيت المحلي، وأنه تم رصده عند خط عرض 65ر29 درجة وخط طول 22ر67 درجة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأشار المركز إلى أنه كان قد تم تسجيل هزات أرضية يوم الثلاثاء الماضي في أجزاء بإقليم خيبر باختونخوا الكائن شمال غرب باكستان، وأنه تم الشعور بها في مناطق سوات ومينجورا وبير السفلى ودير العليا وأماكن مجاورة، حيث هرع السكان إلى الشوارع بعد أن انتابهم شعور بالخوف.