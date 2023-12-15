تعرف علي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

من المتوقع أن يخوض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مواجهة الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – على معلول.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا – بيرسي تاو – حسين الشحات.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد يأتي في مقدمتها، الصعود للدور التالي وإستكمال المشوار في البطولة العالمية بحثًا عن إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة إنجازاته في مونديال الأندية والتي تمثلت في الحصول على الميدالية البرونزية 3 مرات.

كما يسعى الأهلي لإنهاء "عُقدة" إتحاد جدة، فلم يعرف بطل مصر الفوز على الفريق السعودي المُلقب بـ"النمور" حيث تعادل معه في مباراة وخسر 3 مباريات أخرى لذا سيكون الأهلي بطل أفريقيا أمام تحدي كبير الليلة لاسيما وأن إتحاد جدة المُلقب أيضًا بـ"عميد" الأندية السعودية يضم حاليًا مجموعة كبيرة من النجوم العالميين في مقدمتهم كريم بنزيما، ونجولو كانتي وفابينيو وإيجور كورنادو ورومارينو والدولي المصري أحمد حجازي والنجم السعودي زكريا هوساوي والحارس البرازيلي المُخضرم مارسيلو جروهي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على متابعة مباريات إتحاد جدة الأخيرة وأبرزها مواجهة أوكلاند من أجل دراسة نقاط القوة في الفريق السعودي الذي ظهر إنه يمتلك الكثير من مفاتيح القوة يأتي في مقدمتها، الحلول الفردية لأكثر من لاعب وكذلك التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء والقدرة على إستغلال الكرات الثابتة.

