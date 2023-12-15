أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 08:49 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم الجمعة 15ديسمبر 2023 في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصري.

ففي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه للشراء في البنوك على مستوى 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر بداية اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.