ads
الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

دولار
دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم الجمعة 15ديسمبر 2023 في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصري.

ففي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.
وسجل أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه للشراء في البنوك على مستوى 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر بداية اليوم إلى 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

ابو ظبى الاسلامى البنك المركزي المصر البنك التجاري الدولي دلارات عملات