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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الهجوم الحوثي لم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 كما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية لم تتدخل  لكنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وجاء ذلك من خلال حساب القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس كالتالي: "على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، فإننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ومنذ قليل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن واشنطن قد تعلن عن قوة متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر، وأشار إلى أن القوة متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر تهدف لردع الحوثيين.

القيادة المركزية الأمريكية الهجوم الصاروخي الحوثي لم ينتج إي أضرار